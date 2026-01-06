شاب يقتل شقيقه في أسوان.. "لعب العيال" انتهي بجثة وكفن

شهدت منطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان جريمة مأساوية، حيث أقدم شاب على قتل شقيقه إثر مشاجرة نشبت بينهما على خلفية خلاف بين أولادهما الصغار.

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسوان، يفيد بنشوب مشاجرة بين شقيقين وقيام أحدهما بطعن الآخر بسكين ما أسفر عن وفاته.

انتقلت قوات البحث الجنائي إلى مكان الحادث، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن خلافًا نشب بين طفلين أثناء لعبهما في الشارع، فتدخل والديهما، واشتعلت المشاجرة بينهما، حيث قام أحدهما بطعن شقيقه بسكين فأرداه قتيلاً قبل أن يفر هاربًا.

تحرر المحضر اللازم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الهارب ومباشرة التحقيقات.