إعلان

الوادي الجديد تضع اللمسات النهائية لمشروع "مصنع الزماط" بالخارجة

كتب : محمد الباريسي

03:02 م 06/01/2026

مصنع الزماط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، التجهيزات النهائية لمشروع إنشاء المجمع الحرفي (مصنع إنتاج شكائر الزماط) بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، ضمن بروتوكول التعاون الموقّع بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، برفقة المهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية والمهندس فيصل إبراهيم ممثل الهيئة.

وأشارت نائب المحافظ إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية ووصول الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل، والتي تشمل 29 ماكينة خياطة لتصنيع شكائر الزماط، مع خطة مستقبلية لزيادة عدد الماكينات إلى 50 وحدة إنتاجية. وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المجلس القومي للمرأة لدعم دمج وتمكين المرأة المعيلة عبر توفير فرص عمل وتدريب بالمصنع، بما يسهم في تنفيذ مشروع متكامل يخدم السوق المحلي ويعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أكدت نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمشروع المجمع الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، والعمل بالتوازي لبدء تجهيز المجمع وتشغيله خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصنع الزماط الوادي الجديد حنان مجدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بالفيديو.. حقيقة تصريحات محمد صلاح عن "اللاعبين المحليين"
رياضة عربية وعالمية

بالفيديو.. حقيقة تصريحات محمد صلاح عن "اللاعبين المحليين"
الشيخ أحمد خليل: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في
أخبار

الشيخ أحمد خليل: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في
رمضان 2026.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني
زووم

رمضان 2026.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني
"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته
أخبار المحافظات

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته
بالأسماء.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي في فرح بالدقهلية
أخبار المحافظات

بالأسماء.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي في فرح بالدقهلية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث