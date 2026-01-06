الوادي الجديد تضع اللمسات النهائية لمشروع "مصنع الزماط" بالخارجة

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، التجهيزات النهائية لمشروع إنشاء المجمع الحرفي (مصنع إنتاج شكائر الزماط) بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، ضمن بروتوكول التعاون الموقّع بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، برفقة المهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية والمهندس فيصل إبراهيم ممثل الهيئة.

وأشارت نائب المحافظ إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية ووصول الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل، والتي تشمل 29 ماكينة خياطة لتصنيع شكائر الزماط، مع خطة مستقبلية لزيادة عدد الماكينات إلى 50 وحدة إنتاجية. وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المجلس القومي للمرأة لدعم دمج وتمكين المرأة المعيلة عبر توفير فرص عمل وتدريب بالمصنع، بما يسهم في تنفيذ مشروع متكامل يخدم السوق المحلي ويعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أكدت نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمشروع المجمع الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، والعمل بالتوازي لبدء تجهيز المجمع وتشغيله خلال الفترة المقبلة.