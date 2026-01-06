المنيا-جمال محمد:

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، بجولة لزيارة عدد من مطرانيات الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وشملت الجولة زيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركزي مغاغة والعدوة، وكان في استقبال محافظ المنيا نيافة الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، ولفيف من قيادات الكنيسة، الذين رحبوا بالزيارة التي تعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

كما زار المحافظ، مطرانية مطاي للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقباله نيافة الأنبا جورجيوس، أسقف مطاي، إلى جانب عدد من قيادات الكنيسة، وتبادل الجانبان التهاني وأكدوا أهمية التلاحم المجتمعي في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.

واستكمل كدواني جولته بزيارة مطرانية بني مزار للأقباط الأرثوذكس، واستقبله نيافة الأنبا أنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا، ولفيف من الآباء والكهنة، في أجواء سادها الود والمحبة.

وفي سياق متصل، بعث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها عن خالص تهانيه القلبية، متمنيًا لقداسته موفور الصحة والعافية، ولجميع الإخوة الأقباط دوام الخير والسلام.

وأكد محافظ المنيا، أن عيد الميلاد المجيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة تجسد أسمى معاني المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، مشددًا على أن الشعب المصري نسيج واحد متماسك، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

كما أشار كدواني إلى تقدير الدولة للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة المصرية، ودورها الفاعل في دعم مسيرة التنمية وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.