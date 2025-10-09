إعلان

إصابة فتاة بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

02:49 م 09/10/2025

جثة - أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:


أصيبت فتاة بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين، بناحية قرية الساحل بحري دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج.


تلقى مركز شرطة البلينا، إشارة من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصاب بناحية قرية الساحل بحري دائرة المركز.


تبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين بعض أفراد عائلتي "المريدة" و"العزايزة"، لارتباط العائلتين بخصومة ثأرية، ما نتج عنه "دعاء. ع" 19 عامًا بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالساق اليسرى.


وجرى نقل المصابة لمستشفى البلينا المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

طلق ناري إصابة فتاة سوهاج

