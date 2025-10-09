شهدت إحدى المدارس التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية واقعة اعتداء معلمة على طالب بالصف الخامس الابتدائي بالضرب، ما تسبب في إصابته بعدة كدمات في أنحاء متفرقة من جسده.

وقالت جيهان ناصف، ولية أمر الطالب، إنها فوجئت عقب انتهاء اليوم الدراسي بآثار ضرب واضحة على جسد نجلها وأسفل عينه، موضحة أنها توجهت فورًا إلى إدارة المدرسة لتقديم شكوى ضد المعلمة، إلا أنها لم تجد أي استجابة من المسؤولين داخل المدرسة.

وأضافت ولية الأمر، أن والد الطفل متوفى، معقبة: "هل يُعقل أن يُضرب طفل يتيم بهذه الطريقة ولا يجد من ينصفه؟"، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حق نجلها.

وفي المقابل، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم احتواء الموقف وإنهاء الأزمة بالصلح بين الطرفين، إلا أن ولية الأمر نفت ذلك تمامًا، مؤكدة أنها لم تُوقع على أي محضر صلح، وما زالت متمسكة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعلمة.