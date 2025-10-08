فرحة الفتيات تُزين ختام أنشطة مشروع "ابنتي الغالية" بالأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر فعاليات ختام الأنشطة الصيفية ومبادرات مشروع "ابنتي الغالية"، والذي استضافته مكتبة مصر العامة بتمويل من هيئة كوبتك أورفانز، وبمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة.

حضر الحفل لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والتنموية، إلى جانب ممثلين عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في مشهد يجسد روح الوحدة والتعاون لخدمة المجتمع.

تضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية متميزة قدمها أطفال وشباب الجمعيات المشاركة، عبّروا من خلالها عن المهارات والقدرات التي اكتسبوها خلال فترة تنفيذ المشروع، الذي استهدف دعم وتمكين الفتيات والأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المجالات التنموية.

في مجال التعليم، ركز المشروع على تنمية مهارات أكثر من 300 طفل في مجالات القرائية والبناء النفسي والوجداني، وتعزيز القيم الحياتية ومفاهيم الحماية.

أما في مجال الخدمات والمرافق، فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، أبرزها تطوير وتجديد نفق صلاح سالم بمدينة الأقصر، وتركيب 18 تندة في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تجهيز سطح كنادٍ ترفيهي للفتيات والسيدات لتوفير مساحة آمنة للأنشطة المجتمعية.

ونظّمت الجمعيات الشريكة ورش عمل لتعليم الخياطة والأشغال اليدوية وإعادة تدوير البلاستيك، بالإضافة إلى تدريبات عملية على تجفيف الطماطم واستنبات الشعير كوسائل مبتكرة لزيادة الدخل وتحسين المستوى المعيشي للأسر المستهدفة.

كما أولى المشروع اهتمامًا خاصًا بالبيئة من خلال بناء سور لإحدى الترع بمدخل إحدى القرى، وتنظيم حملات تشجير ونظافة عامة، فضلًا عن مبادرات للتخلص الآمن من الحيوانات النافقة وتوفير وسائل نقل مجانية لنقلها إلى المدفن الصحي.

واستهدف المشروع الأطفال من سن 10 إلى 16 عامًا بأنشطة متنوعة لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والفنية، شملت كرة الطائرة وكرة السلة والتطريز والكروشيه، إلى جانب برامج توعية للأمهات حول التربية الإيجابية وحماية الأطفال.

جرى تنفيذ تدريبات للأمهات في مجال الإسعافات الأولية بهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الأسرة.

وفي ختام الفعاليات، أكدت سلوى مرقص، مدير مشروع "ابنتي الغالية" بمحافظتي قنا والأقصر، أن المشروع استطاع تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال تمكين مئات الأسر وتنمية قدرات الأطفال والفتيات، مشيرةً إلى أن هذا النجاح يعكس التعاون الوثيق بين هيئة كوبتك أورفانز والجمعيات الأهلية وشركاء التنمية في المحافظة، بهدف بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.