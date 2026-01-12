"التنمية المحلية" و"التنظيم والإدارة" يبحثان تحديث هياكل الوزارة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ركز الاجتماع على التعاون القائم بين الجانبين في تحديث الهياكل التنظيمية لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ودواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى التعاون في استحداث هيكل تنظيمي للوحدات المحلية القروية لأول مرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، حرص وزارة التنمية المحلية على التنسيق المستمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يلبي التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالعمل على تعزيز الكفاءة و تطوير القدرات وبناء الكفاءات والارتقاء بمنظومة العمل على مستوى الوزارة والمحافظات ووضوح الأدوار، وتكامل الاختصاصات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين على المستوى المحلي.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز على اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة المحلية القروية في خطوة ستساهم في خلق كيان تنظيمي على مستوى القرى يسهم في الحفاظ على مكتسبات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بالدعم الفني للمحافظات وفق أسس علمية وتطبيقية ومراعاة تطبيق أقصي معايير الجودة.

من جانبه، أشار المهندس حاتم نبيل، إلى حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تقديم كل الدعم اللازم لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لأداء المهام والتكليفات المطلوبة على أفضل صورة والاستفادة من الكوادر الادارية الموجودة وتوظيفها بصورة جديدة بما يلبى احتياجات ومهام العمل المحلي وبما يتوافق مع القوانين والقرارات المرتبطة بملفات العمل المختلفة وبطاقات الوصف الوظيفي.

وتم الاتفاق في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتواصل بين وزارة التنمية المحلية والجهاز للانتهاء من المقترحات التي تم مناقشتها في يخص الهياكل الإدارية والوظيفية لدوواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، وعقد اجتماع خلال الشهر الجاري بحضور وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستعراض مقترحات الهياكل الإدارية والتنظيمية للديوان العام لوزارة البيئة وجهازي شئون البيئة والمخلفات وآخر المستجدات في هذا الشأن.

حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، واللواء أحمد الصيفي الوكيل الدائم ومساعد الوزيرة للتطوير، المؤسسي والدكتورة نجلاء العادلي المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، والدكتور سيد البدري مدير مكون تحسين الخدمات، والدكتور محمد كمال مدير مكون التطوير المؤسسي.

ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هبة جاد مساعد رئيس الجهاز للتطوير المؤسسي، وإيمان عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية الكفاءة المؤسسية، ومحمد الحسيني معاون رئيس الجهاز.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا