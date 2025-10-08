إجراءات مشددة للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز فى البحيرة

كثفت محافظة البحيرة، جهودها الميدانية للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز، ومواجهة هذه الممارسات الضارة التي تهدد البيئة وصحة المواطنين.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على اتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يثبت تورطه في حرق قش الأرز، مؤكدةً أن المحافظة لن تتهاون مع المخالفين، مع استمرار المتابعة اليومية من غرفة العمليات الرئيسية، ورفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي بكل مركز.

ونفذت اللجنة المشتركة من جهاز شئون البيئة، والإدارة الزراعية، ومجالس المدن، حملات ميدانية مكثفة على نقاط تجميع القش بعدد من المراكز، بينها المحمودية ورشيد وأبو حمص، لمتابعة أعمال الكبس والتدوير، وتوعية المزارعين بطرق الاستفادة من القش كعلف أو سماد بدلًا من حرقه.

وأكدت اللجنة أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في الصناعات البيئية، مثل صناعة الألواح الخشبية والأعلاف الحيوانية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.

كما جرى تشديد الرقابة على مكامير الفحم والمسابك وقمائن الطوب ومصادر الانبعاثات، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.

ودعت محافظة البحيرة، المزارعين إلى التعاون الكامل مع أجهزة الدولة للحفاظ على البيئة، مؤكدًة أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في القضاء على ظاهرة الحرق المكشوف لقش الأرز.