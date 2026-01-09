بـ 13 سيارة إطفاء و5 فنطاس مياه.. السيطرة على حريق مخزن سنتريس في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شيّع أهالي قرية العامرة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، جثامين ثلاثة من أسرة واحدة، هم مُحفّظ القرآن "محمد.ع.م.م.ر"، ونجلاه "أ.م.ع.م.ر" ونجلاه "أحمد، وحفصة"، إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد.

وأدى المئات من أهالي العامرة صلاة الجنازة بمسجد قريب من محل إقامة الأسرة، قبل نقل الجثامين ودفنها بمدافن العائلة، في مشهد خيّم عليه البكاء والدعاء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة الأب ونجليه داخل منزلهم بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عقب ادعاء تناول وجبة طعام أدت إلى تسمم الأسرة بالكامل، فيما أُصيبت الزوجة "ز.م.ع" ونجلها "ح.م.ع.م.ر"، وجرى نقلهما إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي سياق متصل، كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مفاجأة حول أسباب الفاجعة؛ حيث تبين أن الوفاة لم تكن ناتجة عن تناول وجبة طعام فاسدة (تسمم غذائي) كما أُشيع في البداية، بل جاءت نتيجة اختناق إثر تسرب غاز داخل محل سكنهم بشبرا الخيمة، وهو ما أدى لوفاة الأب وطفليه وإصابة الأم والابن الثالث الذين ما زالا يتلقيان العلاج في حالة حرجة.

وأفادت مصادر طبية، بأن المتوفين الثلاثة كانوا صائمين وقت الوفاة، كما عُثر على الأب متوفيًا على سجادة الصلاة داخل الشقة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة عقب تشريح الجثامين، لبيان سبب الوفاة بدقة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مع انتظار تقارير الطب الشرعي والتحاليل الطبية، فيما تتابع الأجهزة الأمنية بالقليوبية استكمال الفحص والتحريات.