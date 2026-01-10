إعلان

بالأسماء.. ضحايا "نعش المحاجر" في حادث المنيا

كتب : جمال محمد

12:52 ص 10/01/2026
    نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث عمال المحاجر
    حادث محاجر المنيا ٢
    حادث عمال محاجر المنيا ٣
    حادث عمال محاجر المنيا ٦
    حادث عمال المنيا
    حادث عمال محاجر المنيا
    حادث عمال المنيا ١
    حادث عمال المنيا
    حادث عمال محاجر المنيا

حصل موقع مصراوي على قائمة بأسماء بعض ضحايا حادث التصادم الدامي، الذي وقع بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل تقل عمال محاجر على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالمنيا، مخلفًا 11 حالة وفاة و9 مصابين.

قائمة الوفيات

كشفت البيانات الرسمية عن هوية 5 من الضحايا المتوفين وهم: ياسر منصور عبد الحكيم (30 سنة)، وفولي خفاجة محمد (30 سنة)، ومحمد جميل ناجح (40 سنة)، إضافة إلى رمضان عيد صادق (24 سنة)، وعبد الدايم خفاجي حافظ (25 سنة)، فيما لا تزال هوية 6 جثامين أخرى مجهولة حتى الآن.

أسماء المصابين

ضمت قائمة المصابين الذين تم تحديد هويتهم كلاً من: عماد محمد أحمد (35 سنة)، وعلي صفوت علي عبد الحكيم (30 سنة)، ورمضان فرحات أحمد (24 سنة)، وحسين جميل ناجح (23 سنة)، بينما تكثف الجهات المعنية جهودها لتحديد هوية 5 مصابين آخرين.

تفاصيل الحادث

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالتصادم المروع الذي أوقع عددًا كبيرًا من العمال ما بين قتيل وجريح، حيث تم الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف ونقل الضحايا.

نقل الضحايا

أنهت فرق الإسعاف إجراءات نقل الجثامين وتوزيعها على مستشفيي صدر المنيا والحميات، في حين جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

