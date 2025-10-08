بالأسماء.. 11 مرشحًا محتملًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب في قنا

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، زيارة مفاجئة للمرة العاشرة إلى عيادة التأمين الصحي بجديلة بمدينة المنصورة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على العيادة، وذلك بعد أول جولة أجراها وقرر خلالها نقل المدير المسئول وإحالة نائبة للتحقيق وتعيين كوادر جديدة.

وخلال جولته، وجّه المحافظ بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد الحضور والانصراف لكافة أفراد الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالعيادة، لضمان انضباط العمل وسرعة تلبية احتياجات المرضى.

كما شدّد على حسن استقبال المواطنين وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم وسرعة الاستجابة .

وتأكد محافظ الدقهلية، من توافر حقن "الأنسولين" بالعيادة حرصا منه على صحة وسلامة المرضى والمترددين.

وأكد مرزوق، أهمية توفير جميع أنواع العلاج والمتطلبات الدوائية للمترددين على العيادة، مشددًا على سرعة التعامل مع أي نواقص قد تظهر في الأدوية أو المستلزمات الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة والمستوى اللائق.

وخلال الزيارة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة شكواهم ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والارتقاء الدائم بمستوى الخدمات الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

كما وجّه اللواء مرزوق الدكتور محمد رياض، رئيس فرع التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا، بضرورة تكثيف المتابعة اليومية والمرور المستمر على العيادات والمستشفيات التابعة، للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات تواجه المنظومة.

ووجه محافظ الدقهلية، برفع كافة الإشغالات بمحيط العيادة والحفاظ على مستوى النظافة، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.