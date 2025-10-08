بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

استقبلت محكمة شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، المواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، لتقديم طلباتهم بعد استيفاء إجراءات الكشف الطبي، وسط تنظيم إداري وأمني دقيق لتيسير العملية.

وتستمر فترة التقديم في الفترة من 8 إلى أكتوبر الجاري، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم عند الساعة الثانية ظهرًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2025، برئاسة المستشار حازم بدوي، بشأن تشكيل لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح، حيث حُددت فترة التقديم بثمانية أيام تبدأ من الأربعاء 8 أكتوبر وحتى الأربعاء 15 أكتوبر، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم عند الساعة الثانية ظهرًا.

ووفقًا للقرار رقم 39 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تُلزم لجان فحص الطلبات بالتأكد من استيفاء المستندات القانونية المطلوبة من كل مترشح، سواء بنظام الفردي أو القوائم، قبل عرضها على الهيئة.

وتتولى اللجنة المختصة إخطار الهيئة بكشوف المقبولين، بعد البت في صفة كل مترشح، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.