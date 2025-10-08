بالصور- السيطرة على حريق بكمية من الهيش والمخلفات على طريق منوف

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد محيط محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، زحامًا شديدًا من المرشحين الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب، مع بدء تلقي طلبات الترشح في اليوم الأول، وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لقوات مديرية أمن المنوفية.

وأقامت الأجهزة الأمنية حواجز تنظيمية بمحيط المحكمة لتسهيل حركة المرشحين ومؤيديهم، تحت إشراف اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، واللواء أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية.

ويستمر تلقي طلبات الترشح لمدة 8 أيام حتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرًا، وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما شددت الهيئة في القرار رقم 41 لسنة 2025 على ضرورة خضوع المرشحين للكشف الطبي والتحاليل اللازمة، محددة سبعة مراكز طبية بمحافظة المنوفية لاستقبال راغبي الترشح.