محكمة جنوب سيناء تستقبل طلبات الترشح لانتخابات البرلمان

بالصور- السيطرة على حريق بكمية من الهيش والمخلفات على طريق منوف

فتحت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عام 2025، بمقر محكمة جنوب سيناء الإبتدائية بمدينة الطور، وسط تشديدات أمنية في محيط المحكمة، إضافة إلى استعدادات مكثفة لتسهيل الإجراءات للمترشحين.

وتقدم غريب حسان، عضو مجلس النواب الأسبق، بأوراقه اليوم للترشح على المقعد الفردي المستقل، رقم واحد الدائرة الثانية، وحصل على رمز "الصقر".

كما تقدم مستندات الترشح حسين موسى، فردي حزب مستقبل وطن، رقم واحد الدائرة الأولى، وحصل على رمز " القلم"، فيما تقدم أحمد ناصر أبو بريك، فردي مستقل، رقم "2" الدائرة الأولى، وحصل على رمز "الأسد".

وقامت لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار عبد الله عبد العزيز، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بالفحص المبدئي للمستندات وفقا للضوابط المعنية بذلك.

كما تضم لجنة الفحص المستشار محمد كمال عبد العزيز، رئيس اللجنة، والمستشار محمد إبراهيم، عضو، والمستشار محمد البحيري، عضو، واللواء أحمد عادل، عضو وزارة الداخلية.

وتخوض محافظة جنوب سيناء انتخابات مجلس النواب هذا العام بثلاث مقاعد فردي مستقل أو حزب، وتمثل كوتة المرأة فضية سالم، عضو مجلس النواب الحالي، كما يمثل حزب مستقبل وطن قائمة النائب مجدي بيومي، رئيس الحزب بجنوب سيناء، كما يمثل حزب حماة الوطن إبراهيم رفيع.