بإجمالي 33 طابقًا.. إزالة 5 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 5 عقارات مخالفة وغير مرخصة، بإجمالي 33 طابقًا، تم هدمها بالكامل حتى سطح الأرض.

استهدفت الحملة، التي تأتي ضمن الموجة الـ 27 لإزالة التعديات، حالات بناء مخالف في عزبة حماس وقرية المراغي الجديدة، بالظهير الريفي للحي.

وشملت العقارات التي تم هدمها مبنيين يتكون كل منهما من 8 طوابق، وثلاثة عقارات أخرى تتراوح ارتفاعاتها بين 4 و7 طوابق.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بالتصدي الحاسم للبناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

ومن جانبها، طالبت سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، المواطنين بضرورة الالتزام باشتراطات البناء وعدم الشروع في أي أعمال مخالفة لتجنب المساءلة القانونية.