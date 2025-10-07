إعلان

بإجمالي 33 طابقًا.. إزالة 5 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر

11:38 م 07/10/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (3)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (5)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (6)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (4)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (2)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (9)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (8)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (11)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (12)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (13)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (14)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (7)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (16)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (10)
  • عرض 16 صورة
    إزالة عقارات مخالفة في الإسكندرية (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 5 عقارات مخالفة وغير مرخصة، بإجمالي 33 طابقًا، تم هدمها بالكامل حتى سطح الأرض.

استهدفت الحملة، التي تأتي ضمن الموجة الـ 27 لإزالة التعديات، حالات بناء مخالف في عزبة حماس وقرية المراغي الجديدة، بالظهير الريفي للحي.

وشملت العقارات التي تم هدمها مبنيين يتكون كل منهما من 8 طوابق، وثلاثة عقارات أخرى تتراوح ارتفاعاتها بين 4 و7 طوابق.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بالتصدي الحاسم للبناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

ومن جانبها، طالبت سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، المواطنين بضرورة الالتزام باشتراطات البناء وعدم الشروع في أي أعمال مخالفة لتجنب المساءلة القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عقارات مخالفة حملة مكبرة حالات بناء مخالف أحمد خالد محافظ الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان