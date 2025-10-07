بالكورال والفنون الشعبية.. أسوان تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة من الفعاليات الفنية في أسوان، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار "وفرحت مصر".

وشهد مسرح فوزي فوزي بأسوان تقديم فرقة كورال قصر الثقافة باقة من الأغنيات الوطنية، بينها "يا أغلى اسم في الوجود" و"احلف بسماها وبترابها"، كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عروضًا تراثية نوبية وجنوبية أصيلة.

وفي قصر ثقافة السباعية، قدمت فرقة الإنشاد الديني مجموعة من التواشيح والابتهالات، بينما اختتمت الفعاليات في قصر ثقافة توشكى بعرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية قدمت خلاله رقصات شعبية متنوعة.