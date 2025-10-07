إعلان

7 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالفيوم (صور)

كتب : حسين فتحي

09:47 م 07/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حادث انقلاب سيارة ميكروباص (1)
  • عرض 5 صورة
    حادث انقلاب سيارة ميكروباص (4)
  • عرض 5 صورة
    حادث انقلاب سيارة ميكروباص (5)
  • عرض 5 صورة
    حادث انقلاب سيارة ميكروباص (2)

الفيوم - حسين فتحي:

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وقع بعد منتصف ليل الثلاثاء، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام مدينة الفيوم الجديدة.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسبع سيارات إسعاف إلى الموقع، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة الأولية التي أشرف عليها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق الميكروباص القادم من محافظة المنيا وانقلاب المركبة.

وقامت أوناش المرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق، بينما أُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص مدينة الفيوم الجديدة طريق أسيوط الغربي

فيديو قد يعجبك:



