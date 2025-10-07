11 مصابًا في تصادم سيارتين بطريق موشا الجديد بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 11 شخصًا، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتين على طريق موشا الجديد التابع لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا بالحادث من غرفة عمليات النجدة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.