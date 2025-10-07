وكيل الطريقة الهاشمية بمصر يكشف وصية الدكتور أحمد عمر هاشم

قال حليم هاشم، وكيل الطريقة الهاشمية في مصر، إن مصر والأمة الإسلامية والأزهر الشريف فقدوا اليوم أحد رموز العلماء الكبار بوفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، مشيرًا إلى أن الفقيد كان مثالًا للعلم والخلق والوسطية.

وأضاف في تصريح خاص لـمصراوي، أن الساحة الهاشمية بمسقط رأس الشيخ في قرية بني عامر تشهد توافد المعزين من مختلف أنحاء الجمهورية، بل ومن خارج مصر أيضًا، لتقديم واجب العزاء في العالم الجليل الذي كان محبوبًا من الجميع.

وأكد وكيل الطريقة الهاشمية أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان دائم الوصية بـ صلة الرحم وتقوى الله والتمسك بدين الله، وكان يذكّر الجميع بضرورة الحفاظ على روح المحبة والإخلاص في العمل والعبادة.

وأوضح أن الشيخ الجليل أوصى منذ فترة بـ تجهيز لحده يوم وفاته، مؤمنًا بلقاء ربه، خاصة بعد تكرار الشائعات في السنوات الأخيرة حول حالته الصحية، مؤكدًا أنه كان دائم الاستعداد للقاء الله تعالى.

وختم حديثه قائلًا: "رغم الفقد العظيم، سنظل متمسكين بتعاليمه وسنستقبل المعزين بكل حب ووفاء لعالمٍ أفنى حياته في خدمة دينه ووطنه."