جنوب سيناء- رضا السيد:



كرم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد أحمد إبراهيم الجافي، أقدم المحاربين بجنوب سيناء وأحد أبطال جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع، تقديرًا لدوره البطولي في حرب أكتوبر المجيدة، ومشاركته في كشف إحدى أخطر شبكات التجسس التي استهدفت القوات المسلحة قبل الحرب، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر.



وقال المحافظ، إن التكريم جاء اعترافًا بمسيرته الممتدة من جبهات القتال إلى معارك التنمية،



إذ يعد اللواء الجافي أيقونة من أيقونات التعمير في جنوب سيناء، وأحد الذين آمنوا بأن معركة بناء الوطن لا تقل قداسة عن معركة الدفاع عنه.



وأوضح المحافظ أنه كان من أوائل من استقروا في مدينة شرم الشيخ عقب تحرير سيناء، وأسهموا في وضع أسس نهضتها السياحية والاقتصادية.



كما أكد أن اللواء محمد أحمد إبراهيم الجافي يمثل نموذجًا وطنيًا مشرفًا يجمع بين شجاعة الميدان وعزيمة البناء، مشيرا إلى أن تكريم أبطال أكتوبر هو تكريم لقيم التضحية والانتماء التي حفظت لمصر كرامتها ورفعتها بين الأمم.



جدير بالذكر، أن اللواء محمد الجافي حاصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي من الرئيس محمد أنور السادات، تقديراً لجهوده الوطنية.