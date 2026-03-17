كرم اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، خلال احتفالية كبرى بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمستوى أبناء المحافظة في حفظ القرآن الكريم، مؤكدا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة الدينية التي تسهم في نشر الوعي الصحيح، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.

وأضاف المحافظ أن مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها مديرية الأوقاف بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء تمثل نموذجًا مشرفًا للاهتمام بحفظة كتاب الله وتشجيع النشء والشباب على التمسك بالقرآن الكريم، مثمنًا مشاركة ذوي الهمم وإضافة مجالات جديدة مثل التواشيح الدينية والقراءات، بما يعكس حرص القائمين على المسابقة على اكتشاف المواهب وتنميتها.

ومن جانبه، قدم الشيخ سيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المستمر للأنشطة الدعوية والدينية بالمحافظة، كما وجه الشكر لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، على رعايته للمسابقة واهتمامه بدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم.

واوضح أن عدد المكرمين 29 من مختلف الفئات العمرية، مشيرا إلى أنه جرى توزيع مبالغ مالية وشهادات تقدير على الفائزين.

تفاصيل المسابقة

جدير بالذكر، أنه جرى إطلاق المسابقة بالتعاون بين مديرية أوقاف جنوب سيناء ووزارة الأوقاف، بهدف التشجيع على حفظ كتاب الله، وتقدم للمسابقة 500 متسابق على مستوى المحافظة من كافة المراحل العمرية، وجرت التصفيات النهائية على 7 مستويات ، إلى جانب مسابقة الإنشاد الديني.

ويتضمن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الإلمام بأحكام التجويد، والمستوى الثاني لحفظ ثلاثة أرباع القرآن مع الإلمام بأحكام التجويد، والمستوى الثالث لحفظ نصف القرآن مع الإلمام بالمعاني والمفردات ومقاصد سور جزء "عم"، باستخدام كتاب البيان على المنتخب، والمستوى الرابع لحفظ ربع القرآن مع الإلمام بمفردات ومقاصد سور جزء "عم"، باستخدام كتاب البيان على المنتخب.

وجرى تخصيص المستوى الخامس لذوي الهمم في جميع المستويات، والمستوى السادس للقراءات السبع والعشر، والمستوى السابع للإنشاد الديني والابتهالات.

وتضمنت الجوائز 200 ألف جنيه للفائزين، مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.