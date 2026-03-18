تستعد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد"، لمغادرة البحر الأحمر متجهة إلى قاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة كريت لإجراء إصلاحات ضرورية، بعد أن تطلب حريق اندلع الأسبوع الماضي عدة ساعات من جهود السيطرة على الأضرار.

تفاصيل حريق حاملة الطائرات جيرالد فورد

وأكدت أخبار معهد البحرية الأمريكيةنقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، الثلاثاء أن الحاملة "جيرالد فورد" ستتوجه إلى قاعدة "سودا باي" البحرية لإجراء إصلاحات على الرصيف لأكثر من أسبوع.

وأوضح المصدر، أن الحريق الذي اندلع في 12 مارس وقع في منشأة غسيل الملابس الخلفية، مما أدى إلى استجابة كبيرة للسيطرة على الأضرار، وتسبب في تشريد البحارة وتعطيل العمليات في جميع أنحاء الحاملة.

إصابات طاقم حاملة الطائرات جيرالد فورد

وأسفر الحادث عن إجلاء بحار واحد طبيا بعد إصابته أثناء جهود السيطرة على الأضرار وهو في حالة مستقرة، بينما تلقى بحاران آخران العلاج من جروح قطعية.

وأفاد مصدران مطلعان على عمليات مكافحة الحريق لشبكة أخبار معهد البحرية الأمريكية، أن أكثر من 200 بحار تلقوا العلاج من استنشاق الدخان وعادوا إلى الخدمة.

وصرح متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، بأن قوة السفينة تفتش الأماكن المتضررة ويجري التحقيق في سبب الحريق، مؤكدا استمرار السفينة في تنفيذ مهام القيادة المركزية الأمريكية ضمن عملية "الغضب الملحمي".

تداعيات الحريق على تجهيزات حاملة الطائرات جيرالد فورد

وامتدت أضرار الدخان إلى أماكن الإقامة، ما استدعى نقل ألف مرتبة من حاملة الطائرات المستقبلية "جون إف كينيدي" في فرجينيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لإرسالها إلى الحاملة "جيرالد فورد".

وجمعت البحرية الأمريكية ما يقرب من ألفي بدلة رياضية وملابس أخرى لتوزيعها على الطاقم بسبب توقف خدمات الغسيل.

وأفاد متحدث باسم البنتاجون للشبكة، بفقدان عدة أماكن إقامة وأكثر من 100 سرير، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة فورية لتوفير أسرّة بديلة لضمان مواصلة العمليات الجارية.

عمليات حاملة الطائرات جيرالد فورد وأرقام الانتشار

وأبحرت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت تعمل في البحر الأحمر برفقة سفن مرافقة من طراز "يو إس إس بينبريدج" و"يو إس إس ماهان" و"يو إس إس وينستون إس تشرشل".

وحتى اليوم الثلاثاء، بلغت مدة انتشار الحاملة 266 يوما. وإذا استمرت في الانتشار حتى منتصف أبريل، فستحطم الرقم القياسي المسجل بعد حرب فيتنام والبالغ 294 يوما لأطول فترة انتشار، والذي سجلته حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في عام 2020، وفي حال بقائها حتى أوائل مايو ستنافس مدة الانتشار التي تجاوزت 300 يوم خلال حرب فيتنام.