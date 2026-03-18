مقتل شخص وإصابة آخر إثر إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية

كتب : مصراوي

06:07 ص 18/03/2026

الشرطة الأمريكية

وكالات

أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون عن مقتل شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق للنار بقاعدة جوية أمريكية بولاية نيو مكسيكو.

وتم وضع قاعدة هولومان الجوية بالقرب من ألاموجوردو في حالة إغلاق مؤقت حوالي الساعة 0530 مساء بعد ورود تقارير عن إطلاق نار نشط، وفقا لبيان صادر عن القاعدة. وتم نقل الشخص المصاب لتلقي العلاج الطبي.

وأكد مسؤولو الأمن أن القاعدة آمنة الآن وقد تم رفع حالة الإغلاق.

وأشار البيان إلى أن فرق الطوارئ تتعامل مع الوضع، ولا يوجد تهديد في الوقت الحالي.

ولم تذكر المصادر الرسمية حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث، أو هوية القتيل والمصاب، أو ما إذا كان الحادث ناتجاً عن عملية إجرامية أو حادث عرضي.
وتجري السلطات العسكرية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث، وفقا لروسيا اليوم.

الشرطة الأمريكية إطلاق نار في أمريكا الولايات المتحدة

