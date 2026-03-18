أصيب 5 أشخاص، مساء الثلاثاء، بحروق في مختلف أنحاء الجسم، إثر إنفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهم بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، أثناء تحضيرهم الكحك والبسكويت لعيد الفطر .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا بنشوب حريق داخل منزل بقرية قلبا التابعة لمركز ملوي، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بين عدد من قاطني المنزل، أثناء تحضير كحك وحلوى العيد.

تم الدفع بسيارتين إطفاء، وانتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم السيطرة على الحريق واخماده، وتبين إصابة 5 أشخاص بحروق وإصابات متفرقة نتيجة الانفجار.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.