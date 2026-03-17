محافظ جنوب سيناء يشارك السائحين أجواء رمضان ويوزع الفوانيس بقلب شرم الشيخ

كتب : رضا السيد

09:32 م 17/03/2026
    توزيع الفوانيس _2
    جولة داخل قطاع سهو _3
    لقاء المحافظ بالسائحين _4

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمنطقة سوهو سكوير السياحية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الأنشطة السياحية، والاطلاع على جهود التطوير بالمناطق الحيوية التي تستقبل السائحين من مختلف دول العالم.

وخلال الجولة، تفقد أعمال التطوير الجارية بقاعة "إيجيبت" بمنطقة سوهو سكوير، واطلع على مراحل العمل والتجهيزات التي تهدف إلى تطوير القاعة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تعزيز قدرتها على استضافة الفعاليات والأنشطة المختلفة، وبما يتماشى مع مكانة شرم الشيخ كمدينة سياحية عالمية.

كما حرص المحافظ على لقاء السائحين والزائرين المتواجدين بالمنطقة، وتبادل معهم الأحاديث الودية، واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أن محافظة جنوب سيناء تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير تجربة سياحية مميزة لزوارها.

وقام المحافظ بتوزيع فوانيس رمضان على عدد من الزائرين والسائحين المصريين والأجانب، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة الرمضانية التي أضفت أجواءً من البهجة والدفء على زيارتهم لمدينة شرم الشيخ.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة للأنشطة السياحية والفعاليات المختلفة بالمحافظة، بما يسهم في دعم الحركة السياحية، وتعزيز الصورة الحضارية لمدينة شرم الشيخ أمام زوارها من مختلف الجنسيات.

سوهو سكوير جنوب سيناء شرم الشيخ القطاع السياحي

