دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا

كتب : محمد عبد السلام

12:47 ص 18/03/2026
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال
علق لاعب السنغال موسى نيكاتي على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسحب لقب بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب من منتخب السنغال ومنحه للمنتخب المغربي.


وكان المنتخب المغربي، توج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب، بعد الفوز على أسود الأطلس في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل.


تعليق موسى نيكاتي بعد سحب لقب أمم أفريقيا

وكتب موسي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تعالوا واحصلوا عليها، أنهم مجانين".


وقررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF"، أمس الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري، سحب لقب بطولة أمم أفريقيا 2025، من المنتخب السنغالي ومنحها للمنتخب المغربي، بعد اعتباره خاسرا في النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل.


وأعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اعتبار المنتخب السنغالي مهزوما في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بعد الانسحاب من المباراة قبل العودة مرة آخرى.


والجدير بالذكر أن مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، خاصة بعد قرار لاعبي المنتخب السنغالي بالانسحاب من المباراة، بسبب احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح أسود الأطلس في الثوان الأخيرة قبل نهائي المباراة، قبل أن يعودوا مرة أخرى لأرضية الملعب، ويهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، ثم نجح المنتخب السنغالي في تسجيل هدف وحصد اللقب.

السنغال أمم إفريقيا المغرب نهائي أمم إفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
رياضة عربية وعالمية

"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
شئون عربية و دولية

موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
منافسة شرسة بين السدير مسعود وبيتر ميمي بقائمة "أفضل مخرج" في استفتاء مصراوي
دراما و تليفزيون

منافسة شرسة بين السدير مسعود وبيتر ميمي بقائمة "أفضل مخرج" في استفتاء مصراوي
بذخائر خارقة للتحصينات.. "سنتكوم" تستهدف مواقع صواريخ إيرانية قرب مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بذخائر خارقة للتحصينات.. "سنتكوم" تستهدف مواقع صواريخ إيرانية قرب مضيق هرمز
الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط
جنة الصائم

الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط

