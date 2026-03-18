تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا

أول رد فعل من المنتخب السنغالي بعد قرار الكاف بمنح لقب أمم أفريقيا للمغرب

علق لاعب السنغال موسى نيكاتي على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسحب لقب بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب من منتخب السنغال ومنحه للمنتخب المغربي.



وكان المنتخب المغربي، توج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب، بعد الفوز على أسود الأطلس في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل.



تعليق موسى نيكاتي بعد سحب لقب أمم أفريقيا



وكتب موسي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تعالوا واحصلوا عليها، أنهم مجانين".



وقررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF"، أمس الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري، سحب لقب بطولة أمم أفريقيا 2025، من المنتخب السنغالي ومنحها للمنتخب المغربي، بعد اعتباره خاسرا في النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل.



وأعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اعتبار المنتخب السنغالي مهزوما في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بعد الانسحاب من المباراة قبل العودة مرة آخرى.



والجدير بالذكر أن مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، خاصة بعد قرار لاعبي المنتخب السنغالي بالانسحاب من المباراة، بسبب احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح أسود الأطلس في الثوان الأخيرة قبل نهائي المباراة، قبل أن يعودوا مرة أخرى لأرضية الملعب، ويهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، ثم نجح المنتخب السنغالي في تسجيل هدف وحصد اللقب.