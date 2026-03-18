سادت حالة من الحزن بين المصلين في مدينة الأقصر بعد وفاة شاب أثناء أداء صلاة التراويح بساحة الشيخ الطيب، في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في واقعة تركت أثراً بالغاً بين الحضور.

وتوفي الشاب أحمد علي الهادي، ويبلغ من العمر 44 عاماً، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال صلاة التراويح التي شهدتها الساحة وسط حضور كبير من المصلين.

وبحسب شهود عيان، كان المصلون يؤدون صلاة التراويح خلف الشيخ الطيب محمد حسان، وكيل مديرية أوقاف الأقصر، الذي بدأ التلاوة من سورة الرحمن، وخلال الركعة الرابعة عشرة، وأثناء تلاوة الآيات الكريمة، سقط المصلي مغشياً عليه بين الصفوف.

وعقب انتهاء الركعة، لاحظ المصلون تعثره وعدم قدرته على استكمال الصلاة، فتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث ظل تحت الملاحظة الطبية لعدة ساعات قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثراً بحالته الصحية.

وأكد عدد من المقربين من الفقيد أنه كان معروفاً بين رواد الساحة بانتظامه في صلاة الجماعة، وحرصه الدائم على حضور صلاتي العشاء والتراويح خلال شهر رمضان.

كما اعتاد أن يصطحب معه طفلاً صغيراً إلى المسجد، وكان الطفل يحمل زجاجة من المسك ليعطر بها المصلين قبل الصلاة، في مشهد ألفه رواد الساحة وتكرر في الليلة التي شهدت وفاته.

وشيع جثمان الفقيد في جنازة مهيبة عقب أداء صلاة الجنازة عليه في ساحة الشيخ الطيب نفسها، المكان الذي شهد صلاته الأخيرة، وسط حضور كبير من الأهالي والمصلين الذين حرصوا على توديعه والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان.