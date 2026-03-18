إعلان

وفاة شاب أثناء صلاة التراويح بساحة الشيخ الطيب في الأقصر

كتب : محمد محروس

12:00 ص 18/03/2026

الشاب المتوفي في ساحة الطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سادت حالة من الحزن بين المصلين في مدينة الأقصر بعد وفاة شاب أثناء أداء صلاة التراويح بساحة الشيخ الطيب، في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في واقعة تركت أثراً بالغاً بين الحضور.

وتوفي الشاب أحمد علي الهادي، ويبلغ من العمر 44 عاماً، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال صلاة التراويح التي شهدتها الساحة وسط حضور كبير من المصلين.

وبحسب شهود عيان، كان المصلون يؤدون صلاة التراويح خلف الشيخ الطيب محمد حسان، وكيل مديرية أوقاف الأقصر، الذي بدأ التلاوة من سورة الرحمن، وخلال الركعة الرابعة عشرة، وأثناء تلاوة الآيات الكريمة، سقط المصلي مغشياً عليه بين الصفوف.
وعقب انتهاء الركعة، لاحظ المصلون تعثره وعدم قدرته على استكمال الصلاة، فتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث ظل تحت الملاحظة الطبية لعدة ساعات قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثراً بحالته الصحية.

وأكد عدد من المقربين من الفقيد أنه كان معروفاً بين رواد الساحة بانتظامه في صلاة الجماعة، وحرصه الدائم على حضور صلاتي العشاء والتراويح خلال شهر رمضان.
كما اعتاد أن يصطحب معه طفلاً صغيراً إلى المسجد، وكان الطفل يحمل زجاجة من المسك ليعطر بها المصلين قبل الصلاة، في مشهد ألفه رواد الساحة وتكرر في الليلة التي شهدت وفاته.

وشيع جثمان الفقيد في جنازة مهيبة عقب أداء صلاة الجنازة عليه في ساحة الشيخ الطيب نفسها، المكان الذي شهد صلاته الأخيرة، وسط حضور كبير من الأهالي والمصلين الذين حرصوا على توديعه والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن الخاتمة ساحة الشيخ الطيب صلاة التراويح الأقصر وفاة أثناء الصلاة وفاة شاب في التراويح الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياضة عربية وعالمية

دراما و تليفزيون

جنة الصائم

أخبار وتقارير

جنة الصائم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

