أسعار البنزين في الولايات المتحدة تصل إلى أعلى مستوى لها منذ خريف 2023

كتب : مصراوي

05:56 ص 18/03/2026

البنزين

وكالات

أظهرت بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ خريف عام 2023 على خلفية التصعيد العسكري حول إيران.

وحسب بيانات الجمعية، فإن سعر الغالون الواحد من البنزين (3.785 لتر) وصل إلى 3.79 دولار، بينما كان السعر عند 2.9 دولار مقابل الجالون قبل شهر من الآن.

وتسجل أعلى أسعار البنزين في كاليفورنيا، حيث بلغت 5.54 دولار مقابل الجالون.

كانت "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تعول على الاستفادة من انخفاض أسعار البنزين في وقت سابق لكسب التأييد للحزب الجمهوري أثناء انتخابات الكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث مرارا عن انخفاض أسعار البنزين كأحد أهم نجاحات سياساته، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
