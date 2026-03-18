إعلان

وكالة: إيران تعدم رجلا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل

كتب : مصراوي

08:29 ص 18/03/2026

علم إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ذكرت ⁠وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية ‌الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن ‌السلطات ‌أعدمت رجلا متهما بالتجسس ‌لصالح ‌إسرائيل ⁠وقالت إنه يدعى ⁠كوروش ‌كيواني.


وأضافت الوكالة ⁠أن الرجل أدين بتزويد ⁠جهاز المخابرات الإسرائيلي، ⁠الموساد، بصور ومعلومات عن مواقع مهمة في إيران.

ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء الخبر على منصة إكس، وقالت فيه "تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق كوروش كيفاني، وهو جاسوس يعمل لصالح النظام الصهيوني".

أضافت الوكالة أن الرجل قام بتزويد ضباط الموساد بصور ومعلومات عن المواقع الحساسة في البلاد، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا في البلاد، وفقا لسكاي نيوز.

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

