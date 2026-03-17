أوقاف الإسماعيلية تسلّم ألف شنطة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية

كتب : أميرة يوسف

07:35 م 17/03/2026
    مساعدات الاوقاف
    تسليم الشنط
    اوقاف الإسماعيلية

شهد الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، مراسم تسليم ألف شنطة من السلع الغذائية إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية وتعزيزًا لجهود التكافل المجتمعي.
جاءت عملية التسليم تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توسيع نطاق الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة خلال المواسم والمناسبات المختلفة.
وأكد مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية أن هذه المبادرات تعكس رسالة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع إلى جانب دورها الدعوي، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم المزيد من الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

أوقاف الإسماعيلية شنط سلع غذائية دعم الأسر الأولى بالرعاية وزارة الأوقاف

