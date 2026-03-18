Oppo تعلن عن ساعتها الجديدة مع ميزات مهمة لمراقبة الصحة

أعلنت Oppo عن ساعتها الذكية الجديدة التي جهّزتها بمواصفات وتقنيات تجعلها من أفضل الساعات التي يمكن الاعتماد عليها لمراقبة المؤشرات الصحية.

من أكثر ما يميز ساعة Oppo Watch X3 هو حصولها على مستشعرات متطورة تساعد المستخدم على قياس معدلات السكر في الدم، ومستشعرات لقياس معدلات ضغط الدم، مع برمجيات تنبه صاحب الساعة فورا في حال رصد تغيرات خطيرة في معدلات الضغط.

كما جهّزت الساعة بمستشعرات لقياس معدلات الأكسجة في الدم، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، وتطبيقات لمراقبة معدلات النوم ومعدلات النشاط اليومي وعدد الخطوات التي يمشيها المستخدم يوميا.



وتميّزت عن ساعات Watch X2 التي أطلقت العام الماضي أيضا بهيكل أنحف وأخف وزنا، وأكثر متانة، إذ صنع هيكلها الأساسي من التيتانيوم الذي يستعمل في صناعة الطيران، كما حصلت على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68.

وتأتي الساعة بهيكل دائري قطره 4.47 ملم، وسماكته 11 ملم، ووزنه 43 ج، كما جهّزت بشاشة LTPO OLED بمقاس 1.5 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها يصل إلى 3000 nits.

تأتي هذه الميزات الجديدة بالإضافة إلى الميزات الموجودة في الجيل السابق من ساعات X2 مثل رسم مخطط كهربية القلب (ECG)، وقراءات صحة الأوعية الدموية، وتقييم جودة النوم مع الكشف عن انقطاع النفس أثناء النوم، ومستشعر درجة حرارة المعصم، بالإضافة إلى تطبيقات تساعد المستخدم على أداء أكثر من 100 نوع من التمارين الرياضية، وفقا لروسيا اليوم.