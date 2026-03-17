شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، ختام فعاليات البطولة الرمضانية للبادل، والتي أُقيمت على ملاعب سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، في أجواء رياضية مميزة وبمشاركة عدد من اللاعبين المقيمين بالمدينة.

وأُقيمت البطولة بنظام الدوري واستمرت فعالياتها لمدة 15 يومًا، وشهدت منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين، وبلغ إجمالي الجوائز المقدمة للفائزين 25 ألف جنيه.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بحضور ختام البطولة، ، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء حريصة على دعم مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية، وترسخ مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية والسياحية.



وأكد أن المحافظة ستواصل دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في جذب المزيد من الفعاليات والبطولات إلى مدينة شرم الشيخ.

وفي ختام الفعالية، قام المحافظ بتكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز المالية.