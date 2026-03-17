إعلان

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام البطولة الرمضانية للبادل بشرم الشيخ

كتب : رضا السيد

09:13 م 17/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    البطولة
  • عرض 4 صورة
    المحافظ يشهد البطولة
  • عرض 4 صورة
    بطولة البادل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، ختام فعاليات البطولة الرمضانية للبادل، والتي أُقيمت على ملاعب سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، في أجواء رياضية مميزة وبمشاركة عدد من اللاعبين المقيمين بالمدينة.

وأُقيمت البطولة بنظام الدوري واستمرت فعالياتها لمدة 15 يومًا، وشهدت منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين، وبلغ إجمالي الجوائز المقدمة للفائزين 25 ألف جنيه.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بحضور ختام البطولة، ، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء حريصة على دعم مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية، وترسخ مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية والسياحية.


وأكد أن المحافظة ستواصل دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في جذب المزيد من الفعاليات والبطولات إلى مدينة شرم الشيخ.

وفي ختام الفعالية، قام المحافظ بتكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز المالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء شرم الشيخ البادل تنشيط السياحة

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

