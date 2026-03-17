شهدت قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، اليوم الثلاثاء، بعدما لقيت سيدة مسنة مصرعها متأثرة بإصابتها بعدة طعنات بسلاح أبيض، في واقعة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي.

إخطار أمني وانتقال قوة من الشرطة

وتلقى اللواء علاء الجاحر إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد وصول جثمان سيدة مسنة تبلغ من العمر نحو 80 عامًا إلى مستشفى الباجور التخصصي، متأثرة بإصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، مع إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتهام الحفيد بارتكاب الجريمة

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليها من قرية المقاطع بالباجور وتقيم بقرية سبك الضحاك محل الواقعة، بينما أشارت التحقيقات المبدئية إلى تورط حفيدها في ارتكاب الجريمة، بعدما تعدى عليها باستخدام سلاح أبيض داخل المنزل.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما استمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال شهود العيان وعدد من أفراد أسرة المجني عليها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتباشر النيابة العامة المصرية التحقيقات لكشف تفاصيل الحادث ودوافعه، مع تكثيف جهود البحث الجنائي لاستكمال التحريات حول الواقعة.