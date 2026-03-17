"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف

كتب : محمد عبد السلام

11:51 م 17/03/2026 تعديل في 11:56 م

منتخب المغرب

اتخذت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF"، اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري، قرار بسحب لقب بطولة أمم أفريقيا 2025، من المنتخب السنغالي ومنحها للمنتخب المغربي، بعد اعتباره خاسرا في النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل.


بيان الاتحاد الأفريقي بشأن نهائي أمم أفريقيا


قررت لجنة الاستئناف، بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تطبيقاً للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية "AFCON"، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية (AFCON) المغرب 2025 "المباراة"، حيث تم تسجيل نتيجة المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF).


"فيما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:


-تم إعلان قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) من حيث الشكل وتم تأييد الاستئناف"، تم إلغاء قرار مجلس الانضباط التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

- كما خلص مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن سلوك فريق السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية.


- قبول الاحتجاج المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، تطبيقاً للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، تم إعلان خسارة منتخب السنغال للمباراة، وتم تسجيل النتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF)، تُرفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى للحصول على الإغاثة.

كما أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراراً يقضي بما يلي:


- قبول الاستئناف المقدم بخصوص السيد إسماعيل سيباري (اللاعب رقم 11 في المنتخب المغربي ) جزئياً".

- يؤكد مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) النتيجة التي مفادها أن إسماعيل صيباري (اللاعب رقم 11 في المنتخب المغربي ) ارتكب سوء سلوك في انتهاك للمادتين 82 و83 (1) من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

- تعديل العقوبة المفروضة على إسماعيل صيباري (اللاعب رقم 11 في المنتخب المغربي ) إلى إيقاف مباراتين (2) رسميتين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منها مباراة واحدة (1) موقوفة.

- تم إلغاء الغرامة البالغة 100 ألف دولار أمريكي المفروضة على إسماعيل صيباري (اللاعب رقم 11 في المنتخب المغربي ).


-قبول الاستئناف المقدم بشأن حادثة جامعي الكرات جزئياً.

- يؤكد مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) مسؤول عن سلوك جامعي الكرات خلال المباراة المذكورة آنفاً.

- تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) فيما يتعلق بحادثة جامعي الكرات إلى 50 ألف دولار أمريكي.


- رفض الاستئناف المقدم فيما يتعلق بالتدخل حول منطقة مراجعة OFR/VAR.


- تأكيد الغرامة البالغة 100 ألف دولار أمريكي المفروضة على الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) فيما يتعلق بالتدخل حول منطقة مراجعة OFR/VAR.

قبول الاستئناف المقدم بشأن حادثة الليزر جزئياً.- تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) فيما يتعلق بحادثة الليزر إلى 10000 دولار أمريكي.- تُرفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى للحصول على الإغاثة .

