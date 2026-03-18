بعد ظهر الأربعاء.. إيران تعلن موعد تشييع لاريجاني

أعلنت وكالة "فارس" أنه سيتم تشييع علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بعد ظهر الأربعاء في طهران، بعد تأكد مقتله ونجله بضربة إسرائيلية استهدفت منزل ابنته في منطقة برديس.

في وقت سابق، أكدت مصادر إيرانية مقتل لاريجاني مع نجله مرتضى وأحد مساعديه وعدد من مرافقيه، حيث نفذت الطائرات الحربية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل الضربة عند نحو الساعة الثالثة فجر أمس الثلاثاء ضمن سلسلة غارات شنتها إسرائيل على العاصمة ومناطق إيرانية أخرى.

ويعد لاريجاني أحد أبرز رجال النظام الإيراني في عهد المرشد السابق علي خامنئي، حيث اضطلع بمسؤوليات واسعة شملت ملفات حساسة من بينها المفاوضات النووية مع الغرب وإدارة علاقات طهران في المنطقة وإخماد الاضطرابات الداخلية.

ورغم التزامه الثابت حيال سيطرة خامنئي المطلقة فقد دعا إلى نهج أكثر حذرا مقارنة بشخصيات أخرى من التيار المتشدد، وكان يميل أحيانا إلى تحقيق أهداف إيران عبر الدبلوماسية وإلى التعامل مع المعارضة الداخلية بكلمات مهدئة.

يذكر أنه بعد بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير، كان لاريجاني من أوائل الشخصيات الإيرانية الكبيرة التي علقت على التطورات، حيث اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى تفكيك إيران ونهبها، وفقا لروسيا اليوم.