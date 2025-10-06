بقيادة المحافظ.. حملة مفاجئة لإزالة تعديات الكافيهات في بنها (صور)

محافظ أسوان في احتفال "شؤون القبائل": ذكرى أكتوبر نبراس للشباب (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حملة موسعة ومفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمنطقة الفيلات في مدينة بنها، وذلك استجابة لشكاوى مواطنين بشأن تعديات بعض الكافيهات والمحلات التجارية على الأرصفة.

أسفرت الحملة عن إزالة العديد من التعديات، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، ومصادرة المضبوطات المخالفة من كراسي ومناضد وأدوات عرض لمنع تكرار المخالفة.

وشدد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية مكثفة بجميع المراكز والمدن، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تعدٍ أو إشغال للطريق العام، وأن الهدف هو إعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بنها.

وشارك في الحملة الدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، والمحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، وعدد من الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن.

تأتي الحملة في إطار توجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وفرض الانضباط بالشوارع.