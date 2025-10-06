انهيار منزل من 3 طوابق في أبنوب

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت قرية السوالم التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، حادث انهيار جزئي لمنزل مكوّن من ثلاثة طوابق، مبني بالطوب اللبن وجذوع النخيل، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية بحدوث انهيار جزئي لأحد المنازل. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن العقار المنهار مملوك للمواطن "محمود. ب.ع"، وأنه مبني من مواد غير مقاومة للعوامل الإنشائية مثل الطوب اللبن وجذوع النخيل.

وعقب الحادث، وجّه اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة الموقع، وتقييم الحالة الإنشائية للعقار، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة المواطنين في المنطقة.