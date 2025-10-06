أسيوط ـ محمود عجمي:



دشّن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الإثنين، كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدير الأمير تادرس الشطبي الأثري بمدينة منفلوط، وذلك بمشاركة 18 من الآباء المطارنة والأساقفة، في مستهل اليوم السابع من جولته الرعوية بمحافظة أسيوط.



وفور وصوله، أزاح البابا الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، وسط استقبال شعبي حافل، ثم التقط الصور التذكارية، قبل أن يتوجه إلى الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة مرتلين ألحان استقبال الأب البطريرك.



وشهدت مراسم التدشين تدشين ثلاثة مذابح: المذبح الرئيسي باسم القديس مار مرقس الرسول، والمذبح البحري باسم القديس البابا أثناسيوس الرسولي، والمذبح القبلي باسم القديس البابا كيرلس السادس، كما تم تدشين المعمودية وأيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وكافة أيقونات الكنيسة.



وخلال كلمته، أوضح قداسة البابا أن يوم تدشين الكنيسة يُعد بمثابة يوم ميلادها، تحتفل به الكنيسة وشعبها سنويًا، وأشاد البابا تواضروس بالمكان وطبيعته والكنيسة وشعبها، مثمنًا التنظيم الدقيق الذي يجعل الكنيسة أشبه بالسماء في ترتيبها، كما أثنى على خدمة نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، مشيدًا بنشاطه وتواضعه ومحبة شعبه له.



عقب ذلك، قرأ الأنبا ثاؤفيلس وثيقة تدشين الكنيسة، ووقع عليها قداسة البابا والمشاركون من الآباء المطارنة والأساقفة، ثم ترأس البابا صلوات القداس الإلهي.



وقد بذلت فرق الكشافة المركزية بقيادة الدكتور صموئيل متياس، إلى جانب فرق كشافة إيبارشيات أسيوط، جهودًا كبيرة في تنظيم فعاليات الجولة البابوية على مدار أيامها.



وعقب القداس، تفقد البابا مرافق الدير، وافتتح كنيسة الشهيد مار مينا التي لا تزال تحت الإنشاء، كما عقد لقاءً خاصًا مع رهبان الدير ألقى خلاله كلمة روحية مناسبة.



وبزيارة البابا لإيبارشية منفلوط، يكون قد استكمل جولته الرعوية بزيارة كافة إيبارشيات محافظة أسيوط السبع، والتي شملت تدشين وافتتاح كنائس ومشروعات خدمية وطبية وتعليمية، إلى جانب لقاءات مباشرة مع أبناء الكنيسة في المدن والقرى النائية، والاطمئنان على أحوالهم، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات ورموز المحافظة.