الجردل كشف المستور.. فنطاس المياه يخفي ترويج المخدرات في شرم الشيخ

جنوب سيناء- رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها التى عقدت اليوم الإثنين، بمدينة طور سيناء، بحبس سائق عربية فنطاس مياه، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، للاتجار فى المواد المخدرة فى مدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد على عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار.

وتعود وقائع القضية إلى 12 يونيو الماضي، عندما وردت معلومات إلى رجال الأمن بمدينة شرم الشيخ تفيد بتواجد أحد الأشخاص يستقل سيارة نقل فنطاس مياه تحمل رقم "ط.ج.ه - 5692"، لتوزيع المياه على القرى السياحية، الفنادق، ويقوم أيضا بترويج المواد المخدرة على عملائه متخذا من السيارة مكانا لإخفاء المواد المخدرة.

وجرى صدور إذن من جهات التحقيق بالمراقبة وضبط المتهم وما بحوزته أو يحرزه من مواد مخدرة.

وبناء على إذن جهات التحقيق جرى عمل كمين للمتهم بدائرة قسم ثان شرم الشيخ ، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته 12 قطعة بنية الشكل لمخدر الحشيش وعثر معه على 1000 جنيه، وتليفون محمول، وبتفتيش السيارة عثر داخل جردل أسفل سرير النوم على 58 قطعة صغيرة ومتوسطة الحجم، ومبلغ 4 آلاف جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط متبقى من حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة لنقل وتخزين المواد المخدرة ولعدم شك رجال المباحث فى ذلك، وجرى تحرير محضر برقم 1569 لسنة 2025 جنح ثان شرم الشيخ.

وبالعرض على وكيل النائب العام قرر حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، والتحفظ على السيارة المضبوطة، وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 942 جنايات كلى جنوب سيناء لسنة 2025، وفى جلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء قضت بحكمها المتقدم، واستمرار التحفظ على السيارة، ومصادرة المضبوطات.