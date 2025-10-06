محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان قارون، بمنطقة السواقي وسط مدينة الفيوم.



جاء ذلك احتفالًا بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بمصاحبة الموسيقى العسكرية التي عزفت السلام الوطني وسلام الشهيد.

وأتى ذلك بحضور كل من: الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وكامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المدن والقطاعات، ومديري العموم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية، وحشد من المواطنين.

قدم محافظ الفيوم التهنئة للشعب المصري وأهالي المحافظة، كما قدم التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه. وأشار إلى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس للأجيال كافة، وتشكل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد المحافظ أن مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمختلف القطاعات، ما ساهم في الارتقاء بالبنية التحتية لشبكات المرافق بمختلف المحافظات، وتوفير الخدمات المناسبة والحياة الكريمة للمواطنين، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضع الوطن والمواطن على رأس أولوياته.

وتوجه محافظ الفيوم بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل رفعة الوطن، داعيًا بالخير والأمن والسلام والاستقرار لمصرنا الحبيبة تحت رعاية القيادة السياسية الرشيدة.

وتفقد المحافظ المعرض الفني لمنتجات طلاب المدارس، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم تحت إشراف الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة جمعية المصري الأصيل بديوان عام المحافظة.



ووضم المعرض لوحات فنية مُعبرة عن نصر أكتوبر، ومجسمات للآلات الحربية، ومشغولات يدوية، وأعمال الأركت والخرز والتريكو والسجاد اليدوي، وأشاد المحافظ بجودة المعروض ومبدعيه، مثمنًا جهود الطلاب والمشرفين على تنظيم المعرض.