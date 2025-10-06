افتتاح المرحلة الأولى من تطوير منطقة المصلى بأسيوط (فيديو وصور)

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة المصلى بحي غرب مدينة أسيوط، والتي شملت تأهيل وتطوير 180 منزلًا>

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير المناطق غير المخططة والأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

شهد مراسم الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم ممدوح جبر، رئيس حي غرب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير مديرية الطرق والنقل، وأمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ونفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب حضور جماهيري واسع من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن سعادتهم بما تحقق من تطوير شامل وتحسين ملموس في الخدمات والمرافق.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، مشيرًا إلى أن الأعمال شملت تجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وتركيب سيراميك حديث للأرضيات، ودهان واجهات المنازل، واستبدال الوصلات القديمة بأخرى جديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية. كما تم تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع الداخلية لتحسين البنية التحتية بالمنطقة.

أهدى أهالي وشباب منطقة المصلى درعًا تذكاريًا إلى المحافظ، في لفتة تقديرية وتعبيرًا عن امتنانهم لجهوده في تحسين أوضاع المنطقة وتوفير خدمات ملموسة انعكست إيجابًا على حياتهم اليومية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن مشروع تطوير منطقة المصلى يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة، وتشمل مناطق أخرى مثل زرزارة والفواخير، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين في صدارة الأولويات.

وأوضح المحافظ أن المشروع لا يقتصر على الجانب الإنشائي فقط، بل يشمل أيضًا دعمًا اجتماعيًا واقتصاديًا للأسر المستفيدة، من خلال تزويد المنازل بالأجهزة المنزلية الأساسية مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، وتأثيثها بالأثاث اللازم لتوفير حياة كريمة.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ المشروع تم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية لعبت دورًا محوريًا في توفير الدعم المادي واللوجستي، لافتًا إلى أن بعض الأثاث والأجهزة تم تصنيعها داخل ورش طلاب التعليم الفني بالمحافظة، في تجربة رائدة تربط التعليم بالإنتاج وتدعم تشغيل الشباب في مشروعات تنموية تخدم المجتمع المحلي.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في منطقة المصلى يُعد نموذجًا عمليًا للتنمية المحلية المستدامة التي تسعى المحافظة إلى تعميمها على مختلف المراكز، في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، مشيدًا بتكاتف الجهود التنفيذية والمجتمعية التي حولت توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.