قرية تونس.. رحلة ساحرة بين الحرف اليدوية وجمال الطبيعة بالفيوم (صور)

تقع قرية تونس على ضفاف بحيرة قارون في محافظة الفيوم، وتعد واحدة من أجمل القرى السياحية والطبيعية في مصر.

تشتهر القرية بمزيج فريد بين المناظر الطبيعية الخلابة والحرف اليدوية التقليدية التي تعكس هوية سكانها وتراثهم الثقافي.

- طبيعة ساحرة

تحيط بالقرية بحيرة قارون من جهة، وتتميز بساحلها الرملي ومياهها الهادئة، بينما تنتشر النباتات الطبيعية والأشجار على ضفاف البحيرة. يتيح هذا التنوع الطبيعي للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة الطيور المهاجرة والأنشطة المائية، مثل ركوب الفلوكة أو القوارب الصغيرة.

- الحرف اليدوية والفنون التقليدية

تشتهر قرية تونس بصناعة الخزف والفخار اليدوي، حيث يستخدم الحرفيون المحليون طرقًا تقليدية تنتقل عبر الأجيال، لتصنيع أواني وأدوات فنية بألوان وتصاميم مميزة.

ويمكن للزوار مشاهدة أعمال التطريز والنسيج اليدوي، بالإضافة إلى الحلي الفضية والنحاسية التي تعكس التراث النوبي والفلاحي للمنطقة.

- أنشطة ترفيهية وتجارب سياحية

القرية تقدم للزوار أنشطة متنوعة، منها: ركوب الخيل والجمال على طول ضفاف البحيرة، وجولات تعليمية لمشاهدة عملية صناعة الفخار والخزف، وتجربة المأكولات المحلية التقليدية مثل: الفول المدمس والكسرة، وحضور عروض موسيقية ورقصات شعبية نوبية في المناسبات والاحتفالات.

- الجانب الثقافي والتراثي

قرية تونس ليست مجرد مكان طبيعي، بل تمثل نافذة على التراث المحلي. السكان المحليون يحرصون على الحفاظ على تقاليدهم، من الزراعة التقليدية إلى الحرف اليدوية، مع دمج هذه الأنشطة في تجربة سياحية تعليمية ممتعة للزوار.

من خلال مزجها بين الطبيعة الخلابة، الفنون اليدوية، والأنشطة الثقافية، تعتبر قرية تونس وجهة مثالية لكل من يبحث عن تجربة سياحية مختلفة في قلب الفيوم، بعيدًا عن صخب المدن الكبرى، مع فرصة التعرف على التراث المحلي الأصيل والاستمتاع بالمناظر الساحرة لبحيرة قارون.