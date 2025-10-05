13 مرشحًا يتنافسون في انتخابات "أطباء القليوبية" الجمعة المقبل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تُجرى نقابة أطباء القليوبية، يوم الجمعة المقبل الموافق 10 أكتوبر، انتخابات التجديد النصفي بمقر نادي المحامين في مدينة بنها، وسط دعوات لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

أعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سعيد عثمان الأمين المساعد لنقابة أطباء القليوبية، وعضوية الدكتور هشام سعيد وكيل النقابة الفرعية بالقليوبية، والدكتور رؤوف فؤاد الأمين المساعد للصندوق، أن عملية التصويت ستبدأ من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ويعقبها مباشرة فرز الأصوات وإعلان النتائج.

ويتنافس في الانتخابات 13 مرشحًا على 4 مقاعد بالنقابة الفرعية، بواقع 5 مرشحين على مقعدين "فوق السن"، و8 مرشحين على مقعدين "تحت السن".

وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن التصويت سيشمل أيضًا اختيار 7 أعضاء لتمثيل النقابة العامة للأطباء، مؤكدة أن العملية ستتم تحت إشراف قضائي كامل لضمان الشفافية.

وأشارت اللجنة إلى أن من شروط التصويت سداد الاشتراكات حتى عام 2024، مع إتاحة إمكانية السداد في المقر الانتخابي طوال يوم الاقتراع.