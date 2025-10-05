إعلان

13 مرشحًا يتنافسون في انتخابات "أطباء القليوبية" الجمعة المقبل

كتب : مصراوي

07:24 م 05/10/2025

انتخابات نقابة الأطباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تُجرى نقابة أطباء القليوبية، يوم الجمعة المقبل الموافق 10 أكتوبر، انتخابات التجديد النصفي بمقر نادي المحامين في مدينة بنها، وسط دعوات لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

أعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سعيد عثمان الأمين المساعد لنقابة أطباء القليوبية، وعضوية الدكتور هشام سعيد وكيل النقابة الفرعية بالقليوبية، والدكتور رؤوف فؤاد الأمين المساعد للصندوق، أن عملية التصويت ستبدأ من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ويعقبها مباشرة فرز الأصوات وإعلان النتائج.

ويتنافس في الانتخابات 13 مرشحًا على 4 مقاعد بالنقابة الفرعية، بواقع 5 مرشحين على مقعدين "فوق السن"، و8 مرشحين على مقعدين "تحت السن".

وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن التصويت سيشمل أيضًا اختيار 7 أعضاء لتمثيل النقابة العامة للأطباء، مؤكدة أن العملية ستتم تحت إشراف قضائي كامل لضمان الشفافية.

وأشارت اللجنة إلى أن من شروط التصويت سداد الاشتراكات حتى عام 2024، مع إتاحة إمكانية السداد في المقر الانتخابي طوال يوم الاقتراع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة أطباء القليوبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل