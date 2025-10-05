‬وزير الري ومحافظ الإسماعيلية يبحثان تعزيز الأمن المائي (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك لإلقاء ندوة بعنوان "جهود وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الأمن المائي"، والمقرر عقدها على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

حضر الاستقبال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي الروبي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

وفي مستهل اللقاء، رحّب محافظ الإسماعيلية بوزير الموارد المائية والري، مشيدًا بجهوده في إدارة ملف المياه على مستوى الجمهورية، ومقدّمًا له الشكر على تلبية الدعوة وحرصه على المشاركة في الندوة التي تهدف إلى رفع وعي المواطنين وتعزيز توجه الدولة نحو مستقبل آمن مائيًّا، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ووجّه الدكتور هاني سويلم الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مشيدًا بالإعداد المتميز للندوة الكبرى التي تسلط الضوء على جهود الوزارة في تحقيق الأمن المائي لمصر.

وخلال مراسم الاستقبال، أهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لوزير الموارد المائية والري، تقديرًا لجهوده المخلصة في تطوير قطاع الموارد المائية والحفاظ على الأمن المائي المصري.