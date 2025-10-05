الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ومحافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، اليوم الأحد، المبنى الجديد لإدارة المنتزه أول التعليمية، وذلك ضمن زيارة رسمية للمحافظة تهدف إلى دعم البنية التحتية التعليمية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال جولتهما، شهد الوزير والمحافظ افتتاح 9 مدارس جديدة على مستوى المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في خطوة تعكس التزام الدولة بالتوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية.



وشملت المدارس الجديدة: مجمع الدخيلة بإدارة العجمي، مدرستي بشائر الخير 6 و8 بإدارة غرب، المدرسة الفندقية بإدارة المنتزه أول، مدرسة الثغر المتميزة للغات بإدارة شرق، مدرسة النبوي المهندس بإدارة المنتزه ثان، المدرسة اليابانية 2، مدرسة خلف الرأس السودا 70 فصلا، بالإضافة إلى رفع كفاءة مدرسة مصطفى كامل العسكرية بإدارة شرق.



وأكد الوزير أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار خطة الوزارة لخفض الكثافات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية متكافئة، مشددًا على أهمية صيانة المدارس الجديدة لضمان استدامة الخدمات التعليمية. كما أعرب عن تقديره لمحافظة الإسكندرية والأجهزة التنفيذية على دعمهم المتواصل لجهود الوزارة.



من جانبه، ثمّن محافظ الإسكندرية افتتاح المدارس الجديدة، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو تحسين توزيع الموارد التعليمية وتخفيف الضغط عن الإدارات القائمة، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى التعليم في مناطقهم. وأضاف أن الاستثمار في التعليم يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن، وأن الدولة تواصل جهودها لتوفير الإمكانات اللازمة لدعم العملية التعليمية بكفاءة عالية.