بالصور- حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية.. وألسنة النار تمتد لشقة

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:35 م 05/10/2025
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (4)
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (3)
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (2)
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (7)
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (8)
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (9)
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (10)
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (11)
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (12)
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (13)
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (6)
    حريق ضخم بكافيه على ترام الرمل بالإسكندرية (5)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:
نشب حريق هائل في كافيه على ترام الرمل بمنطقة شدس شرقي الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، ما تسبب في تصاعد ألسنة النيران والدخان.
تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في كافيه على الترام بين منطقتي شدس وجناكليس.
انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق في كافيه شهير أسفل عقار وتصاعد الدخان وألسنة النيران لشقة بالطابق الأول.
ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني، وذلك دون تأثير على حركة الترام.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

