بالأسماء.. إصابة 9 فتيات في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت 9 فتيات في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق "بني سويف – الفيوم"، اليوم الأحد، وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق "بني سويف – الفيوم"، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة أميرة حمدي معوض، 18 عامًا، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، بيان عبد الفتاح زيدان، 21 عامًا، مصابة بكدمات بالضلوع، دعاء سيد عويس، 18 عامًا، اشتباه كسر بالفك السفلي، خلود أحمد كرم، 20 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، هاجر أشرف عويس، 18 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى.



كما أصيبت في الحادث كل من: حسناء سالم عبد الموجود، 19 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، ندى محمد عبد الله، 18 عامًا، كدمات بالصدر والضلوع، حبيبة عمرو صلاح، 18 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، زينب زكريا توفيق، 18 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، وجميعهن يقيمن مركز الواسطى.

جرى نقل المصابات إلى المستشفى الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.