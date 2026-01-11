إعلان

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة

كتب : مصراوي

06:31 م 11/01/2026

اللواء عبد الناصر موافي

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، في القبض على أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس.

البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث مطار القاهرة الدولي، تفيد وصول أستاذة جامعية بإحدى الدول العربية على متن إحدى الرحلات، واعتزامها تهريب كمية من المخدرات.

وبإخطار اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، أمر بسرعة القبض على الراكبة، وبتقنين الإجراءات تمكن العميد باسم حجاج، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، من ضبط الراكبة وعثر بحوزتها على طرف صناعي بداخله كيلو آيس.

وبمواجهة الراكبة اعترفت بمحاولة تهريب المضبوطات داخل مصر.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

