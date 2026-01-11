إعلان

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة

كتب : معتز عباس

06:48 م 11/01/2026
    دعاء حكم
    دعاء حكم بملابس كاجوال (1)
    دعاء حكم بملابس كاجوال (2)

شاركت الفنانة دعاء حكم متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وكشفت دعاء عن أكثر من إطلالة ظهرت بها داخل منزلها ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت دعاء مرتدية جيب قصيرة فوق الركبة، وملابس كاجوال، تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة يا قمر"، "الله عليكي يا بنت حكم"، "حلوة أوي يا قمر"، "قمر يا دودو"، "أجمل منك مفيش".

ظهرت دعاء حكم في دراما رمضان 2024، في مسلسل "النص"، بطولة كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

كما شارك في مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، ومن إخراج محمد سامي.

دعاء حكم السوشيال ميديا انستجرام دعاء حكم إطلالة دعاء حكم

