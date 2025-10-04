إعلان

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. هذه أبرز جنسياتهم

كتب : جمال محمد

06:23 م 04/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

استقبلت محافظة المنيا، اليوم السبت، وفوداً سياحية من دولتي إيطاليا وألمانيا، زارت منطقتي تل العمارنة وتونا الجبل ضمن برنامجها السياحي لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية بالمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار الإقبال المتزايد من السائحين على المقاصد الأثرية بالمنيا، لما تمتلكه من تراث حضاري فريد يعكس عظمة التاريخ المصري القديم.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد انتعاشة سياحية متنامية بفضل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقطاع السياحة والآثار، مشيراً إلى أن المنيا تزخر بمواقع أثرية متميزة تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية في صعيد مصر.

وأضاف المحافظ أن الجهود مستمرة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية وتحسين الخدمات السياحية لاستقبال المزيد من الزائرين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفود سياحية بالمنيا المناطق الأثرية بالمنيا محافظة المنيا منطقتي تل العمارنة وتونا الجبل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند